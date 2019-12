Articole pirotehnice indisponibilizate La data de 20 decembrie a.c., polițiștii onesteni au depistat la o societate comerciala de pe raza municipiului, administrata de o femeie, de 54 de ani, articole pirotehnice detinute ilegal, in valoare de 650 de lei. De asemenea, polițiștii au surprins doi barbati, de 57 si 24 de ani, in timp ce ofereau spre comercializare […] Articolul Articole pirotehnice indisponibilizate apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

