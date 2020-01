Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul MMA Conor McGregor a revenit în octogon, duminica, iar în cadrul galei UFC 246, care a avut loc în Las Vegas, irlandezul l-a învins în 40 de secunde pe americanul Donald "Cowboy" Cerrone, la categoria semimijlocie, informeaza Mediafax.McGregor…

- Irlandezul Conor McGregor, 31 de ani, se pregatește de revenirea in octagon și se va lupta pe 19 ianuarie cu americanul Donald Cerrone (36 de ani) in gala UFC 246. Pentru a lupta din nou, McGregor va primi cea mai mare bursa din cariera de luptator: 4,5 milioane de euro. Pe langa aceasta suma, McGregor…

- Owen Roddy, unul dintre antrenorii lui Conor McGregor și un prieten foarte apropiat al vedetei UFC, a declarat, intr-un interviu, ca luptatorul iși dorește sa se infrunte cu Jorge Masvidal și cu Khabib Nurmagomedov, dupa intalnirea sa cu Donald Cerrone, programata in ianuarie, potrivit Mediafax.Situație…

- Promoția de arte marțiale mixte Bellator l-a concediat pe luptatorul bulgar, Georgi Valentinov (26 de ani), dupa ce s-a facut public faptul ca acesta era membru al Sofia West 1999, un grup de suporteri de extrema dreapta al echipei Levski Sofia, anunța MEDIAFAX.Citește și: PSD lovește in Guvern:…

- Conor McGregor a lovit in figura un barbat, care a refuzat bautura pe care i-a oferit-o. In fata instantei, luptatorul UFC a pledat vinovat. "Ceea cea am facut a fost foarte gresti si as vrea sa cer din nou iertare partii vatamate, azi, in fata instantei. Va asigur ca nu se va mai intampla…

- Starul artelor martiale mixte, irlandezul Conor McGregor, a anuntat joi, in Rusia, ca va reveni in ring in luna ianuarie 2020, urmand sa lupte intr-o gala care va avea loc la Las Vegas, la mai bine de un an de la infrangerea sa in fata rusului Habib Nurmagomedov, scrie AFP. ''Vreau…

- Luptatorul irlandez din UFC, Conor McGregor (31 de ani) a declarat recent ca atunci cand a fost invins de Khabib Nurmagomedov, l-a evaluat greșit pe luptatorul daghestanez, potrivit Mediafax.In 2018, Conor McGregor a fost invins de Khabib, printr-o procedura de submission, in runda a patra.…