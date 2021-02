Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții CNAIR au semnat, vineri, contractul pentru realizarea noului drum de legatura intre Timișoara și autostrada A1 cu firma Todini Costruzioni Generali. Valoarea lucrarilor și proiectarii se ridica la aproape 190 de milioane de lei, iar noul drum ar trebui sa fie gata in doi ani.

- Proiectul de reabilitare a podului de la Cernavoda va fi finantat din fonduri europene nerambursabile Programul Operational Infrastructura Mare 2014 2020. Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 81.027.397,83 lei.Marti, 08.12.2020, CNAIR a deschis ofertele pentru procedura de achizitie…

- Consilierii din comuna Vadu Pașii sunt așteptați sa participe joi, la o ședința extraordinara, de la ora 16.00. De prezența lor la dezbateri va depinde și depunerea unui proiect pe fonduri europene, care va branșa localitatea la.magistrala de gaze ce trece prin comuna Sageata. De prezența consilierilor…

- Astazi, 2 decembrie 2020, a fost demarata procedura de recepție pentru obiectivul de investiții “Amenajare centru de zi pentru copii in municipiul Zalau prin schimbarea destinației Punctului termic nr. 17”.In urma lucrarilor, imobilul de pe Aleea Torentului a fost modernizat și recompartimentat, aici…

- Ocna Mureș are o inima cat o Țara! In inima Țarii, in Ardeal, astazi au pulsat inimi de romani de pretutindeni! „Romania, colț de Rai!”- Proiect educațional online, realizat cu ocazia Zilei de 1 Decembrie, propus si susținut de Primaria Ocna Mureș, Casa de Cultura “Ion Sangereanu” …

- Colegiul „Mihai Viteazul” din Bumbesti Jiu va trece anul viitor printr-o serie de transformari ce vizeaza construirea unor noi spatii unde va functiona atat caminul, cat si cantina. Proiectul a fost deja aprobat si se ridica la valoarea de trei milio...

- Autoritatea Electorala Permanenta aduce la cunostinta publicului proiectul de hotarare a Autoritatii Electorale Permanente privind aprobarea procedurii de monitorizare video a localurilor sectiilor de votare din strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor. Proiectul de act normativ a…

- Proiectul cu privire la efectuarea exit-pollului in ziua votarii din 15 noiembrie 2020, in cadrul turului doi al alegerilor Președintelui Republicii Moldova, examinat astazi de CEC, nu a intrunit numarul necesar de voturi. Acesta urma sa se desfașoare la ieșirea din mai multe secții de votare din țara.