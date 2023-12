Stiri pe aceeasi tema

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș impreuna cu organizațiile partenere care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului și cu partenerul Lions Club Timișoara – Dinamic Club, desfașoara un nou concurs online ARTA RECICLARII – ediția a IV-a, destinat elevilor claselor…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș impreuna cu organizațiile partenere care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului și cu partenerul Lions Club Timișoara – Dinamic Club, desfașoara un nou concurs online ARTA RECICLARII – ediția a IV-a, destinat elevilor claselor…

- Acceseaza link-ul și semneaza PETIȚIA inițiata de NAȘUL TV și Asociația R.A.D.U. ( Responsabili Aparam Democrația Uniti) PLANGERE CATRE PROCURORUL GENERAL AL ROMANIEI PENTRU MANIPULAREA ȘI CRIMELE IMPOTRIVA POPORULUI ROMAN DIN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 https://www.petitieonline.com/plangere_catre_procurorul_general_al_romaniei…

- Ansamblul folcloric al Liceului de Arte „Margareta Sterian” Buzau a inregistrat un videoclip pe care il dedica Zilei Naționale a Romaniei și pe care l-au denumit „Mandra Romanie”. Profesorii sub coordonarea carora a fost realizat videoclipul sunt Alina și Ciprian Radulescu. Este vorba despre un cover,…

- Ca in fiecare an, Muzeul de Istorie Dambovița a gazduit cu mare bucurie concursul de istorie dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Ajuns la ediția a XI-a, concursul, „Romania Mare, un vis devenit realitate”, inițiat de profesoarele Gabriela Istrate și Frezia Stancu, este dedicat liceenilor dambovițeni,…

- Sambata, 28 Octombrie 2023, s-a desfașurat la Cluj-Napoca concursul național de dans “Fantezie in pași de dans”, ediția a X-a. La aceasta competiția a participat și formația Butterflys a Cercului de dans modern din cadrul Palatului Copiilor Cluj, structura Turda. “Concursul a cuprins toate genurile…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe a inițiat un proiect de hotarare privind nominalizarea sumei de 300.000 de lei din bugetul local al județului pe anul 2023 pentru premierea elevilor și a profesorilor cu rezultate deosebite in anul școlar 2022 – 2023. Alin Tișe, președintele Consiliului…

- PROIECTE COMUNE… Ansamblul Folcloric „Razesii” din comuna Pogonesti a avut in perioada 15-17 septembrie, o activitate importanta in cadrul proiectului „Mahmudia canta si danseaza” – editia a III-a, eveniment initiat de Asociatia culturala „Centrul cultural – Delta Dunarii”. In colaborare cu ei, Ansamblul…