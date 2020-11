Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Națiunilor Unite, pe scurt ONU, implinește astazi 75 de ani. Pe 24 octombrie 1945 - China, Franța, Uniunea Sovietica, Marea Britanie, Statele Unite și multe alte state ratificau Carta ONU.

- Alin Nica a spus, ieri, ca declarațiile deputatul USR PLUS Catalin Drula ar fi unul dintre motivele pentru care nu a dorit sa semneze acordul cu USR PLUS la nivel de consiliu local și consiliu județean, iar raspunsul parlamentarului a venit astazi. Acesta a povestit, pe pagina sa de Facebook, ca miercuri…

- Liderul PSD Timiș, Alfred Simonis, e ferm convins ca PNL și USR PLUS au facut blat la Timișoara in așa fel incat Nicolae Robu sa piarda alegerile in favoarea lui Dominic Fritz, pentru ca ulterior sa se ințeleaga pentru funcții. De asemenea, Simonis mai crede ca partidul sau a ieșit bine la ultimele…

- Luni, 5 octombrie, de Ziua Internaționala a Profesorului, elevii și profesorii nu se intalnesc nici la școala, nici la cursurile online. Ziua este sarbatorita in Romania incepand din 2013. Agenda ONU de dezvoltare durabila pana in 2030 prevede nevoia de inca 8,3 milioane de profesori la nivel global,…

- Anunț de ultima ora pentru romani. „Oamenii vor muri acasa” Toata lumea trebuie sa afle Medicul Virgil Musta vine cu o declarație alarmanta despre viitorul Romaniei in contextul pandemiei de Coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de…

- Ziua Internaționala a Pacii 2020 are tema „Modelarea Pacii Impreuna”.In fiecare an, in data de 21 septembrie, Organizatia Natiunilor Unite (ONU) cere fiecaruia, oriunde, sa respecte timp de 24 de ore non-violenta si incetarea focului, potrivit basilica.ro. „Acestea nu sunt vremuri obisnuite,…

- Ziua Internationala a Sportului Universitar se sarbatoreste in fiecare an la 20 septembrie, incepand cu anul 2016. Proclamata oficial de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), Ziua Internationala a Sportului Universitar are scopul de a crea legaturi intre…

- „Survivants” este o prima expoziție prin care artiștii reuniți in grupul „Noima” prezinta la Paris, in perioada 4-10 septembrie, lucrari care se doresc a fi o meditație despre inviere, vindecare, reașezare in matca, despre renașterea unei școli de arta, a uni stil, a unui oraș, din tenebrele unei perioade…