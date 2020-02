Art Enconters continuă la Timişoara cu noi evenimente Saptamana aceasta se incheie cu doua evenimente de neratat la Fundația Art Encounters din Timișoara. Vor avea loc o noua expozitie, BRUIAJ, un tur ghidat si un brunch cu artistii implicati. Joi, 27 februarie, de la ora 18:00, publicul este invitat la vernisajul expoziției BRUIAJ, cea mai noua expoziție Art Encounters, care reunește lucrarile artiștilor ... The post Art Enconters continua la Timisoara cu noi evenimente appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

