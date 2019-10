Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Decizie istorica a BOR! A inceput procedura de canonizare parintelui Arsenie Boca: ”Evitați atat idealizarea excesiva a persoanei parintelui, cat și denigrarea lui” Decizie istorica a BOR! A inceput procedura de canonizare parintelui Arsenie Boca: ”Evitați atat idealizarea excesiva a persoanei…

- Luni, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane BOR a luat act de propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului de canonizare a parintelui Arsenie Boca si le recomanda clericilor si credinciosilor ca, pana la luarea unei decizii finale, sa astepte rezultatul subcomisiei sinodale.S a luat…

- In ziua de 28 octombrie 2019, in Sala Sinodala din Reședința Patriarhala, sub președinția Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, a avut loc ședința de lucru a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul careia au fost luate mai multe hotarari, intre care menționam:1. Declararea…

- Sinodul Mitropoliei Ardealului a decis, la Deva, inaintarea propunerii de canonizare a Parintelui Arsenie Boca catre Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care urmeaza sa ia o decizie, potrivit MEDIAFAX. Potrivit preotului Gabriel Miricescu, purtatorul de cuvant al Episcopiei Devei si Hunedoarei,…

- In urma cu cateva minute s-a incheiat Sinodul Mitropolitan de la Sibiu care a decis canonizarea parintelui Arsenie Boca. Propunerea a fost facuta de IPS Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, iar decizia de canonizare a fost luata cu unanimitatea voturilor membrilor sinodului, potrivit brasovstiri.ro.Citește…

- Biroul de presa al Organizației PSD Prahova este abilitat sa faca unele precizari referitoare la situația in care a fost implicat domnul Lucian Radulescu, fost membru al Partidului Social Democrat: In data de 16 aprilie 2019, Lucian Radulescu și-a depus demisia din organizația PSD Ploiești, din cauza…

- In ziua de 25 martie 2018, la Catedrala Mitropolitana din Iași, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane l-a trecut in randul sfinților pe Moș Gheorghe Pelerinul, originar din localitatea Șugag. Recunoscut de catre credincioși ca fiind un propovaduitor, prin viața și prin cuvant, al Evangheliei lui…

- Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care a oprit descinderea politistilor in caza lui Gheorghe Dinca, a parasit joi sediul CSM, dupa ce Secția pentru procurori a discutat propunerea Inspecției Judiciare de suspendare din funcție a acestuia. Popescu a refuzat sa dea declarații și a fugit iar de presa,…