Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Diana Morar a anunțat ca a fost depus ieri un proiect de lege important pentru dezvoltarea economica și incurajarea investițiilor imobiliare, și nu numai: „Am depus astazi, alaturi de colegii mei Gabriel Andronache, Daniel Fenechiu și Sebastian Burduja, o propunere legislativa ce are ca scop…

- Disponibilizarile masive continua in Europa in 2024. Inflatia persistenta, impactul raz­boiului din Ucraina, cererea in scadere, perspectivele economice ne­sigure continua sa forteze companiile europene sa opereze reduceri de personal sau sa-si inghete angajarile, anunța Ziarul Financiar. Inflatia…

- Noi detalii in scandalul Rosia Montana: Mai avem de asteptat inca 90 de zile pentru a afla primele date din dosar. „Decizia vine pe fondul volumului si complexitatii deosebite a informatiilor ce necesita a fi parcurse”, scrie Ziarul Financiar.

- Liderul USR, Catalin Drula, anunta sambata ca partidul pe care il conduce a trimis o sesizare oficiala la Ontario Securities Commission, institutia care supervizeaza tranzactiile bursiere din Canada, sa cerceteze o posibila manipulare a acțiunilor companiei Gold Corporation.„Am depus oficial plangere…

- Guvernul german vrea sa investeasca miliarde de euro in pietele de capital pentru a obtine castiguri cu ajutorul carora sa sustina sistemul de pensii, potrivit unui proiect de lege prezentat saptamana aceasta, scrie Ziarul Financiar. Proiectul propune crearea unui fond, prin imprumuturi ale guvernului,…

- Electrificarea apasa acceleratia pe segmentul utilitarelor: vanurile si camioanele vor aduce cresterea in 2024 datorita Rabla Plus si noilor modele, anunta Ziarul Financiar. Extinderea programului Rabla Plus si pentru vehicule comerciale, alaturi de cresterea numarului acestor vehicule care sunt disponibile…

- Reprezentantii DNA au anuntat vineri, ca procurorii au inceput urmarirea penala si au retinut pentru 24 de ore doi administratori de societati comerciale. Primul administrator este anchetat pentru comiterea a doua infractiuni de dare de mita, o infractiune de cumparare de influenta si o infractiune…

- „Daca pana acum era o problema gasirea fortei de munca calificate sau necalificate, acum intampinam dificultati in a o mentine“, susține un antreprenor roman, potrivit publicației Ziarul Financiar.