Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Vladimir Putin a declarat, astazi, ca sanctiunile impus

- Alarmele anti-aeriene au sunat noaptea trecuta si in patru regiuni din vestul țarii, una dintre ele aproape de granița cu Polonia, acolo unde se afla de cateva zile și jurnalistii Antenei 3, Cristi Popovici si Costi Pahontu. Ucrainenii din Liov se tem ca

- Este a șasea zi de razboi, iar Ucraina rezista! Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, se afla acum la Liov, o zona mai liniștita din Ucraina, dar ne transmite ultimele informații despre situația de pe front.

- Kievul a rezistat eroic inca o noapte in fața armatei ruse. Președintele Volodimir Zelenski este in continuare in capitala Ucrainei și da constant mesaje de incurajare soldaților sai, in condițiile in care Rusia a atacat Ucraina pe mai multe fronturi.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde se dau lupte intre soldații ucraineni și rebelii pro-ruși.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde mai multe cladiri au fost bombardate de rusi.