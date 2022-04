Conducerea clubului german de fotbal Arminia Bielefeld a anuntat miercuri ca l-a demis pe antrenorul Frank Kramer, cu patru etape inainte de finalul sezonului din Bundesliga, in contextul in care echipa se afla pe penultimul loc in clasament (17), cu 26 de puncte si fara victorie in ultimele cinci etape, scrie DPA.

