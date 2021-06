Stiri pe aceeasi tema

- Artistul care va deschide seria evenimentelor Sound of Bucharest anuale revine in fata publicului din Capitala dupa sapte ani si pregateste cel mai mare si spectaculos solo show din Europa.In fiecare an, un alt artist international celebru va fi prezent pe scena Sound of Bucharest.„A trecut prea mult…

- BUCURESTI, 15 iun – Sputnik, Doina Crainic. Intalnirea cordiala dintre Joe Biden și Emmanuel Macron la summitul G7 nu l-a lasat indiferent pe fostul presedinte Donald Trump. In timpul unei conferințe de presa comune, Macron s-a declarat incantat „ca președintele american face parte din club și este…

- Agricultorii au venit miercuri cu tractoarele sa protesteze in București. Tractoarele au fost aduse pe platforme și au avut agațate pe ele pancarte cu mesaje critice la adresa guvernanților. Conform organizatorilor, fermieri din toata tara au venit la protestul organizat de Asociația Forța…

- ​Ministerul Tineretului si Sportului a anuntat, luni seara, într-un comunicat de presa postat pe un site de socializare, ca meciul al patrulea si ultimul gazduit de Arena Nationala din Bucuresti în cadrul EURO 2020 s-ar putea disputa cu mai multi spectatori în tribuna."Ultimul…

- ” Raiffeisen Bank si EximBank au structurat un pachet financiar care securizeaza necesarul de lichiditati pentru activitatea curenta din acest an a companiei Deltatel din Timisoara, unul dintre principalii integratori de sisteme de telecomunicatii din Europa de Sud-Est. Astfel, societatea a beneficiat…