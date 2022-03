Stiri pe aceeasi tema

- Artistul britanic Tom Odell, aflat la București pentru a participa sambata la un concert caritabil pentru refugiații ucraineni, a cantat, astazi, 11 martie, in Gara de Nord. Un video cu momentul emoționant a fost publicat pe pagina de Instagram SAGA Festival, organizatorul evenimentului.Artistul britanic…

