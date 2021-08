Stiri pe aceeasi tema

- Un aradean care nu a avut altceva mai bun de facut decat sa vandalizeze florile de pe pasarela de peste Mureș a fost identificat și amendat. Cu ocazia Zilelor Aradului, Primaria Arad prin intermediul Direcției Generale Poliția Locala a luat masuri de sancționare și descurajare a manifestarilor antisociale…

- Armin Nicoara, celebrul saxofonist, care are o relație cu artista Claudia Puican, a postat pe rețelele de socializare o fotografie in care paare alaturi de alta femeie. Mesajul sau i-a "provocat" pe fani.

- Armin Nicoara și Claudia Puican s-au saturat de viața la apartament și au inceput sa se pregateasca pentru a se muta la casa. Singura problema a cuplului este bugetul, care nu le-ar permite sa-și cumpere chiar ceea ce și-ar dori. Totuși, cei doi au apelat la ajutorul unui prieten care se ocupa de imobiliare…

- Tuna și fulgera in cuplul tinerilor indragostiți, Armin Nicoara și Claudia Puican. Artistul a ieșit la o intalnire cu o tanara domnișoara și apoi s-a dus cu ea direct la masaj. Ei bine, Claudia Puican a fost pe faza și l-a prins chiar in fapt pe logodnicul ei, astfel ca spiritele s-au incins și s-a…

- Armin Nicoara și Claudia Puican formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Cu toate ca au demonstrat de multe ori ca se iubesc, cei doi mai intampina și dificultați. Recent, artistul a facut un gest care nu a fost pe placul logodnicei lui.

- Armin Nicoara traiește o poveste de iubire ca in filme alaturi de Claudia Puican. De curand, artistul i-a cumparat iubitei sale vestitul inel de logodna despre care s-a tot scris in presa. Suma pe care a dat-o tanaril saxofonost a facut-o pe mama acestuia sa incremeneasca.

- Reality show-ul ”Chef de viața” cu Armin Nicoara și Claudia Puican a inceput cu cearta și lacrimi in aceasta seara, la Antena Stars. Viitoarea soție a artistului a izbucnit in lacrimi in timpul unei discuții pe care o avea cu acesta. Iata ce ii reproșeaza cantareața partenerului ei!

- Armin Nicoara este un celebru saxofonistcare a ajuns la inima a milioane de romani datorita maiestriei talentului sau. Alaturi de partenera sa de viața, artistul stralucește și pune bazele unei cariere impresionante. De curand, cei doi au intrat in centrul atenției grație unei apariții de zile mari.