#ArmeStrategice Parlamentul rus a ratificat prelungirea tratatului New START de dezarmare nucleară Parlamentul bicameral al Rusiei - Duma de Stat (camera inferioara) si Consiliul Federatiei (camera superioara) - au ratificat in sesiuni separate miercuri prelungirea tratatului de dezarmare nucleara New START cu SUA, ultimul tratat major privind controlul armelor intre cele doua tari, a carui prelungire a fost convenita - potrivit unui inalt oficial de la Moscova - in conditiile propuse de Moscova, relateaza Reuters.



"Acordul dintre Moscova si Washington se prelungeste pe durata maxima posibila - de cinci ani - pana la 5 februarie 2026', mentioneaza Duma intr-un comunicat, dupa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri Ministerului de Externe sa inceapa discutiile cu SUA pentru prelungirea ultimului tratat de dezarmare major, New START, in vigoare intre cele doua tari, dupa convorbirea sa telefonica de marti seara cu omologul sau american Joe Biden, transmite EFE.…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, a discutat despre prelungirea tratatului de reducere a arsenalului nuclear Noul START in cadrul unei convorbiri telefonice cu noul consilier pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, relateaza luni agentiile de stiri ruse, preluate…

- Ambasada SUA la Moscova va trebui sa dea explicatii pentru publicarea pe site-ul sau de internet a "itinerariilor" manifestatiilor opozantilor de sambata, a anuntat Ministerul rus al Afacerilor Externe, care ii va convoca pe diplomatii americani, relateaza AFP."Despre ce e vorba, despre a-i influenta…

- Presedintele american Joe Biden va cauta sa prelungeasca cu cinci ani tratatul de limitare a armelor nucleare strategice New START cu Rusia, a relatat joi publicatia Washington Post, citand inalti responsabili americani sub rezerva anonimatului, potrivit Reuters, potrivit Agerpres. Candidatul…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in…

- Presedintele american, Joe Biden, a propus joi prelungirea cu cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare strategice New START incheiat intre SUA si Rusia, care expira la inceputul lui februarie si pe care Donald Trump nu a reusit sa il prelungeasca, afisand in acelasi timp fermitate in fata…

- Rusia a declarat miercuri ca spera la o colaborare "mai constructiva" cu administrația noului președinte american Joe Biden pentru prelungirea unui tratat major de dezarmare New Start, care expira pe 5 februarie, potrivit AFP.„Speram ca noua administrație americana va arata o…

- Moscova va deschide noile sale centre de vaccinare impotriva maladiei COVID-19 sambata, 5 decembrie, iar primele persoane care vor fi inoculate vor fi profesorii, medicii si angajatii din sectoarele sociale, a anuntat joi primarul din capitala Rusiei, Serghei Sobianin, citat de Reuters, conform Agerpres.…