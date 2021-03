Stiri pe aceeasi tema

- Romania - Germania se joaca azi, de la 21:45, intr-o partida care face parte din etapa a 2-a a grupelor de calificare la Campionatul Mondial din 2022. „Tricolorii” antrenați de Mirel Radoi vin dupa victoria chinuita cu Macedonia de Nord, 3-2, și spera sa iasa onorabil din duelul cu Germania, marea favorita…

- Anghel Iordanescu (70 de ani) nu l-a menajat pe selecționerul Mirel Radoi, dupa problemele pe care Romania le-a avut in defensiva, la victoria cu Macedonia de Nord, scor 3-2. Romania a caștigat primul meci din preliminarii Campionatului Mondial, 3-2 cu Macedonia de Nord Pentru „tricolori” urmeaza partidele…

- Mircea Rednic (58 de ani) a criticat prestația defensivei Romaniei din victoria cu Macedonia de Nord, scor 3-2. Romania a caștigat primul meci din preliminarii Campionatului Mondial, 3-2 cu Macedonia de NordPentru „tricolori” urmeaza partidele cu Germania (28 martie) și Armenia (31 martie). Viitorul…

- Romania a condus cu 2-0, fiind egalata aproape de final in interval de doar doua minute (82 și 83). Jucatorul lui Glasgow Rangers, Ianis Hagi, a adus victoria pentru echipa lui Radoi. Pentru romani urmeaza marele meci cu Germania, fosta campioana mondiala din 2014. Jocul va avea loc duminica, de la…

- Romania - Macedonia de Nord se joaca azi, de la 21:45, in prima partida din cadrul grupelor de calificare la Campionatul Mondial din 2022. „Tricolorii” n-au voie sa faca pași greșiți pe Arena Naționala pentru a nu-și complica din start șansele la calificare. Romania face parte din Grupa J, alaturi de…

- Dupa ce Mirel Radoi a fost depistat pozitiv cu coronavirus la inceputul saptamanii trecute, acesta are șanse foarte mici sa stea pe banca echipei naționale la primele trei partide din campania de calificari. Romania va debuta pe data de 25 martie, contra reprezentativei din Macedonia de Nord. „Tricolorii”…

- Romania se pregatește de startul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022, dar staff-ul naționalei are batai de cap. In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala din 2022; Romania…

- Prima reprezentativa a „tricolorilor” se afla la doar cateva zile distanța fața de debutul in preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar. Selecționata condusa de Mirel Radoi va da peste colosul Germania, dar și peste Islanda, echipa care a distrus visul romanilor de a participa la EURO 2020,…