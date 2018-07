Armenia l-a acuzat joi pe fostul presedinte Robert Kocharyan ca a manipulat alegerile in urma cu zece ani in favoarea aliatului sau, considerand ca aceasta presupusa frauda a fost un "puci", transmite AFP.



Noul premier al acestei foste republici sovietice, Nikol Pashinyan, ales in mai pe fondul manifestatiilor populare, a lansat o vasta campanie anticoruptie impotriva fostilor demnitari armeni.



Robert Kocharyan este acuzat ca a "rasturnat ordinea constitutionala din Armenia". In prezent in libertate, el risca pana la 15 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat ca a inclinat…