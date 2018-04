Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Serj Sargsyan si-a prezentat luni demisia, pe fondul protestelor antiguvernamentale care au loc de 11 zile in Armenia, fosta republica sovietica din Caucaz, a anuntat agentia de presa oficiala...

- Premierul Armeniei, Serj Sargsyan, a demisionat, anunta luni, agentia de presa oficiala armeana, preluata de AFP. Liderul protestelor antiguvernamentale din Armenia, Nikol Pashinyan, arestat duminica in timpul unei manifestatii in capitala Erevan, a fost eliberat luni, potrivit imaginilor televiziunii…

- Anunț de ultima ora din Erevan. Dupa mai bine de 10 zile de proteste, prim-ministrul Armeniei, Serj Sargsyan și-a anunțat acum cateva minute demisia din funcție. Anunțul a fost postat pe site-ul oficial al Guvernului. Vom reveni cu mai multe detalii.

- "Am venit sa vorbesc despre demisia dumneavoastra", i-a spus deputatul Nikol Pashinyan interlocutorului sau in fata camerelor."Nu este un dialog, este un santaj", a raspuns premierul Serj Sargsyan inainte de a parasi sala Hotelului Marriott din centrul capitalei Erevan, unde a avut loc…

- Cel putin 16.000 de persoane s-au adunat miercuri seara la Erevan, capitala Armeniei, pentru o noua manifestatie impotriva fostului presedinte Serj Sargsyan, ales premier cu puteri intarite, protestele continuand de mai multe zile, relateaza AFP. "Revolutia noastra de catifea se extinde", a afirmat…

- Cel putin 46 de persoane au fost ranite, inclusiv sase ofiteri de politie, in urma protestelor violente de la Erevan, provocate de nominalizarea fostului presedinte armean Serj Sargsyan (2008-2018) la functia de premier al tarii, informeaza agentia de stiri Tass.

- Deputatii olandezi au facut un pas catre recunoasterea genocidului armean, in urma cu un secol, si si-au atras furia Turciei intr-un context de relatii deja tensionate intre cele doua tari, scrie AFP, conform news.ro.Camera inferioara a Parlamentului olandez a aprobat joi, masiv, cu 142 de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a angajat marti seara, in cadrul dineului anual al Consiliului de coordonare a organizatiilor armenilor din Franta (CCAF), sa actioneze pentru includerea in calendar a unei ''zile de comemorare a genocidului'' armean, o promisiune facuta in campanie,…