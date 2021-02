Stiri pe aceeasi tema

- Premierul armean Nikol Pashinyan a denunțat o „tentativa de lovitura de stat militara”, dupa ce forțele armate ale țarii au cerut demisia sa și a cabinetului sau. El și-a indemnat susținatorii sa iasa in strada in capitala țarii, Erevan, relateaza BBC.

- Forțele armate din Armenia cer demisia premierului Nikol Pashinyan și a guvernului sau. Dupa cum se menționeaza in declarația comuna de joi, guvernul nu este capabil sa ia decizii adecvate intr-o situație critica pentru popor, scrie tass.ru. {{491250}}"Prim-ministrul și guvernul Armeniei nu mai pot…

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid. Lovitura de stat are loc intr-o țara care mulți ani s-a aflat sub dictatura militara.

- Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, extrem de contestat dupa razboiul dezastruos impotriva Azerbaidjanului in Nagorno-Karabah, nu a participat miercuri la slujba de Craciun si se afla in carantina, a anuntat purtatoarea sa de cuvant, citata de France Presse. Biserica Armeana sarbatoreste…

- Protestele continua la Erevan. Joi dimineața, zeci de manifestanti s-au adunat in fața Guvernului, cerand demisia prim-ministrului Nikol Pașinian. Fortele de ordine au blocat intrarile in cladire, apoi au inceput confruntarile cu protestatarii.

- Mii de armeni, in frunte cu prim-ministrul Nikol Pashinyan, au defilat sambata la Erevan in memoria victimelor conflictului cu Azerbaidjan pentru controlul asupra Nagorno-Karabah, regiune separatista azera, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Armenia a intrat sambata in trei zile de…

- Mii de persoane au protestat, miercuri, in fata Parlamentului Armeniei, cerand demisia premierului Nikol Pashinyan, pe fondul nemultumirii fata de acordul cu Azerbaidjanul, care a permis incetarea confruntarilor in regiunea separatista Nagorno-Karabah, informeaza agentia Associated Press, potrivit…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica in centrul Erevanului pentru a cere demisia premierului Nikol Pashinyan, criticat pentru ca a acceptat incetarea focului ce confera victoria Azerbaidjanului dupa sase saptamani de razboi la Nogorno-Karabah, scrie AFP. Aproape 10.000 de persoane s-au…