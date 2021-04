Armele viitorului. NATO, dezbinată de normele de folosire a inteligenței artificiale Diferențe mari in modul de a aborda armele autonome ar putea pune in dificultate Alianța Nord Atlantica. Pe hartie, NATO este organizația ideala pentru a stabili standarde pentru aplicațiile militare ale inteligenței artificiale. Dar prioritațile și bugetele divergente ale celor 30 de membri ai sai ar putea fi obstacole. NATO a identificat inteligența artificiala ca […] The post Armele viitorului. NATO, dezbinata de normele de folosire a inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

