Armele Occidentului livrate Ucrainei au ajuns în mâna Hamas? Kievul dezminte totul Armele Occidentului livrate Ucrainei au ajuns in mana Hamas? Kievul dezminte totulDirectia principala de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a denuntat luni o presupusa operatiune a Moscovei constand in predarea catre Hamas a unor arme occidentale capturate de fortele ruse in Ucraina pentru a-i acuza pe ucraineni ca ar fi revandut arme primite din Occident unor grupari teroriste, relateaza EFE, informeaza Agerpres. Rusia a decis sa serveasca de atacul teroristilor gruparii radicale palestiniene Hamas asupra Israelului pentru a pune la cale o provocare de amploare impotriva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

