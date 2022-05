Stiri pe aceeasi tema

- Kievul, din proprie inițiativa, s-a retras de facto din discuțiile de pace cu Moscova, a declarat viceministrul de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, citat de RIA Novosti. „Nu, negocierile nu continua. Ucraina s-a retras de facto din procesul de negocieri. [Ele nu au loc] sub nicio forma”, a spus diplomatul.…

- Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Federatia Rusa, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la sediul Ministerului rus de Externe, unde i s-a transmis o nota privind declararea a zece angajati ai misiunii diplomatice romane la Moscova 'personae non gratae', conform unui comunicat…

- Expulzarea de catre Rusia a 40 de diplomati germani, ca masura de retorsiune, in urma unei masuri asemanatoare a Berlinului, ”nu este justificata”, afirma Ministerul german de Externe, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- „Moscova se așteapta ca Chișinaul sa se abțina de la acțiuni care dauneaza relațiilor bilaterale”, anunța Zaharova care este cunoscuta pentru declarațiile belicoase la adresa altor țari sau oficiali. „La 7 aprilie, parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamente la codul serviciilor media audiovizuale.…

- Presedinta Maia Sandu a fost intrebata ce va face Republica Moldova daca Federatia Rusa va decide sa recunoasca independenta Transnistriei. Sefa statului nu a oferit un raspuns privind actiunile Chisinaului in cazul in care se pomeneste in asemenea situatie, insa a explicat la general ce ar insemna…

- Rusia amenința ca rupe relațiile cu Statele Unite, dupa ce președintele SUA, Joe Biden l-a numit pe omologul sau rus Vladimir Putin „criminal de razboi” și „dictator criminal”, relateaza The Guardian. Ministerul rus de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul SUA…

- Ministrul rus adjunct de Externe, Serghei Riabkov, a declarat ca Moscova a avertizat SUA ca armata rusa ar putea ținti transporturile occidentale de echipamente militare catre Ucraina, relateaza New York Times. Riabkov a spus, sambata, la televiziunea de stat ca Rusia „a avertizat SUA ca pomparea armelor…

- Johnson a sanctionat cinci banci private, inclusiv Bank Rossiya, despre care guvernul a spus ca este ”detinuta in mod privat de miliardari rusi de elita cu legaturi directe cu Putin”, dar a omis cele mai mari banci de stat din Rusia, pentru moment. Guvernul a enumerat in mod eronat adresa Bancii Rossiya…