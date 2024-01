Oamenii legii au comunicat bilanțul celor 56 de percheziții efectuate ieri in județele Arad și Timiș, in vederea destructurarii unei rețele de traficanți de droguri. „In urma celor 56 de percheziții domiciliare, efectuate la data de 15 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad, […] Articolul Arme, bijuterii, bani și cantitați semnificative de droguri, gasite in urma zecilor de percheziții din Arad și Timiș (foto și video) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .