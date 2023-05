Armata ucraineană a eliberat zone din jurul orașului Bahmut, dar forțele ruse avansează în interiorul acestuia Armata ucraineana a eliberat, in ultimele zile, zone din jurul orasului Bahmut, situat in estul tarii, anunta Ministerul Apararii de la Kiev, precizand insa ca fortele militare ruse avanseaza in interiorul orasului, informeaza cotidianul Le Monde. Armata ucraineana a eliberat, in ultimele zile, zone din jurul orasului Bahmut, situat in estul tarii, anunta Ministerul Apararii de la Kiev, precizand insa ca fortele militare ruse avanseaza in interiorul orasului, informeaza cotidianul Le Monde, conform antena3.ro . Armata ucraineana a eliberat mai multe zone din jurul orașului Bahmut, dar inamicul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

