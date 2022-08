Stiri pe aceeasi tema

- Nave de razboi chineze si taiwaneze s-au jucat, duminica, de-a „soarecele si pisica” in largul marii duminica, cu cateva ore inainte de incheierea prevazuta a celor patru zile de exercitii militare chineze fara precedent, lansate ca raspuns la o vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor…

- Armata Populara de Eliberare chineza efectueaza „simularea unui atac asupra insulei” in manevrele efectuate sambata in jurul Taiwanului, au declarat fortele armate taiwaneze, citate de DPA. Ministerul Apararii din Taipei a raportat ca numeroase avioane militare si nave de razboi operau in apropiere…

- Taiwan și-a explodat vineri „vecinul sau rau de alaturi”, in timp ce China a efectuat o a doua zi de exerciții militare fara precedent, scrie presa occidentala. Navele de razboi și avioanele de lupta chineze au trecut vineri linia neoficiala a graniței din stramtoarea Taiwan, ceea ce a determinat Taipei…

- China a inceput o serie de exerciții militare cu muniție reala fara precedent care ar bloca efectiv insula Taiwan, la puțin timp dupa plecarea președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a carei vizita controversata din aceasta saptamana a starnit temeri privind o criza in stramtoarea…

- Japonia si-a exprimat miercuri ‘ingrijorarea’ fata de ‘actiunile militare concentrate’ anuntate de China ca reactie a vizitei efectuate in Taiwan de presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, transmite AFP. ‘Zona maritima anuntata de China pentru exercitiile militare care vor…

- Exercitiile militare planificate ale Chinei in vecinatatea Taiwanului ameninta porturile-cheie si zonele urbane de pe insula, a anuntat, miercuri, Ministerul taiwanez al Apararii si a promis aparare "consolidata" si un raspuns ferm, relateaza AFP. Exercitiul este "o incercare de a ne ameninta porturile…

- Un atac chinez asupra Taiwanului nu este iminent, dar SUA urmaresc „foarte atent” evoluția situației din regiune unde China iși dezvolta in mod clar capacitatea de a ataca la un moment dat, dar decizia de a face acest lucru va fi o alegere politica, a declarat generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore…

- China a trimis 29 de avioane militare, inclusiv bombardiere, in zona apararii antiaeriene de identificare (ADIZ) a Taiwanului, potrivit Ministerului taiwanez al Apararii, informeaza CNN . Taipeiul a rapuns prin trimiterea mai multor aeronave de lupta pentru a intercepta și alunga avioanele chineze…