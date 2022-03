Armata Rusiei, lovită de pierderi de rang înalt în Ucraina Rusia a organizat miercuri o slujba de inmormantare pentru comandantul adjunct al flotei sale de la Marea Neagra in Crimeea anexata, cea mai recenta din ceea ce Ucraina spune ca este un șir de victime militare ruse de rang inalt de la invadarea Moscovei pe 24 februarie. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak a numit duminica șase generali ruși despre care a spus ca au fost uciși in Ucraina impreuna cu zeci de colonei și alți ofițeri. Ce pierderi a suferi armata Rusiei Ministerul rus al Apararii nu a confirmat niciuna dintre aceste victime. Nu și-a revizuit victimele trupelor din… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia transporta mai multe gaze naturale prin conductele care traverseaza Ucraina, in condițiile in care tranzitul de gaze s-a dublat pe masura ce companiile energetice s-au grabit sa faca achizitii dupa invazie, și plateste in continuare toate sumele datorate pentru tranzitul gazelor spre Europa, arata…

- Polonia se pregatește pentru o invazie rusa, susține ambasadorul Ucrainei in Polonia, Andriy Deshchytsia. „Exista temeri ca Rusia ar putea ataca Polonia. Guvernul polonez se pregatește pentru acest lucru„, a declarat ambasadorul la televiziunea naționala Canal 24. Potrivit acestuia, Varșovia ințelege…

- Inalți oficiali militari ai NATO ai declarat ca este „evident” ca președintele rus Vladimir Putin, 69 de ani, „nu și-a atins pana acum obiectivele militare in Ucraina” și „probabil ca nu o va face, pana la urma”. Dar au adaugat ca forțele Moscovei au capacitatea de a produce „multe daune”, scrie BBC.…

- Vicepremierul polonez, Jaroslaw Kaczynski, a cerut, miercuri, ca o misiune internationala de mentinere a pacii sa fie trimisa in Ucraina, in urma intalnirii de marti cu liderii Poloniei, Sloveniei, Cehiei si Ucrainei la Kiev, transmite CNN, citat de News.ro. „Cred ca este nevoie de o misiune de pace…

- Pentagonul a respins propunerea Poloniei de a-si transfera avioanele de lupta MiG-29 in Statele Unite pentru a fi livrate apoi in Ucraina, numind-o „neviabila", a declarat marti secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN. Pentagonul este in legatura cu guvernul polonez in legatura…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat marti ca Londra ar sustine Varsovia daca ar decide sa ofere Ucrainei avioane de lupta, dar a atras atentia ca o astfel de decizie ar putea avea consecinte directe pentru Polonia, si a spus ca presedintele rus Vladimir Putin este "terminat",…

- Amenintarile Rusiei cu privire la posibilitatea ca avioane de lupta ucrainene sa decoleze de pe aeroporturi din tari vecine Ucrainei, precum Romania și Polonia, reprezinta doar o „retorica” prin care se cauta sa se abata atentia de la uciderea civililor in Ucraina, a declarat premierul Nicolae Ciuca,…

- Armata rusa anunta duminica, intr-un comunicat, ca a incercuit orasele Herson si Berdeansk, doua orase mari situate in sudul Ucrainei, cu 290.00 si, respectiv, 110.000 de locuitori, relateaza AFP. "In ultimele 24 de ore, fortele armate ruse au blocat complet" aceste orase, anunta Ministerul rus al Apararii.…