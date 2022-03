Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca operatiunea sa militara din Ucraina este un "succes" si ca Moscova nu va lasa aceasta tara se devina un "cap de pod" pentru "actiuni agresive" impotriva Rusiei, relateaza France Presse,

- Termenul limita de incheiere a operațiunii speciale ruse in Ucraina nu a fost anunțat, a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentind aceasta intrebare. Cuvintele sale sint citate de TASS. Secretarul de presa al președintelui Rusiei a explicat ca operațiunea speciala din Ucraina…

- „Operatiunea speciala” a Rusiei in Ucraina este, de fapt, „uciderea in masa a civililor ucraineni”, care se concentreaza „in cel mai inspaimantator” mod pe „pierderile de vieti in randul copiilor”, afirma Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o scrisoare deschisa publicata…

- „Rusia iși va atinge obiectivul de a asigura statutul neutru al Ucrainei și ar prefera sa faca acest lucru prin discuții”, a susținut purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, potrivit Reuters. Ea a facut aceste declarații miercuri, in cea de a 14-a zi a razboiului pe care…

- Serviciile britanice de informație a spus ca Rusia este „probabil” sa intensifice afirmațiile ca Ucraina dezvolta arme nucleare sau biologice ca „justificare retrospectiva” pentru invazia sa, potrivit The Guardian. „De la sfarșitul lunii februarie a avut loc o intensificare notabila a acuzațiilor rusești…

- Serghei Soigu, ministrul rus al apararii, l-a informat vineri pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre obiectivele a ceea ce Moscova numeste o „operatiune militara speciala” in Ucraina. Rusia continua sa nege ca soldații sai au tras in ținte civile.

- Scopul principal al masurii este demilitarizarea și denazificarea a țarii vecine (nu exista planuri de ocupație), protejarea populației pașnice a Donbasului de harțuirile indelungate și de “genocidul comis de regimul de la Kiev”.

- Electricieni, asistente medicale, avocați și chiar preoți: aceștia sunt noii recruți ai Forțelor de aparare teritoriala Ucrainei, o rezerva de voluntari civili destinata sprijinirii armatei regulate in cazul unei invazii rusești. Voluntarii se antreneaza o baza din Harkov, la 40 de kilometri de granița…