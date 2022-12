Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa pregateste o operatiune de ''evacuare'' fortata si ''urgenta'' in Enerhodar, localitatea in care se gaseste centrala nucleara ucraineana Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata in prezent sub controlul Rusiei.

- Kremlinul susține ca nu ia in calcul trimiterea mai multor soldati rusi in Ucraina, printr-o a doua runda de mobilizare a rezervistilor, in conditiile in care fortele ruse au fost nevoite sa cedeze teren in ultima luna. Intrebat de reporteri daca Rusia planuieste o noua runda de mobilizare, purtatorul…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Hotnews . Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene ”continua…

- Ucraina ia in considerare repornirea celei mai mari centrale nucleare ucrainene din Europa, Zaporojie, pentru a asigura siguranta acesteia, la doar cateva saptamani dupa temerile legate de un dezastru cauzat de radiatii la instalatia ocupata de Rusia, a declarat marti, 4 octombrie, presedintele companiei…