Armata rusa a anuntat vineri ca a distrus o drona ucraineana in vestul Moscovei, pe fondul inmultirii atacurilor de acest tip care vizeaza capitala rusa, in timp ce spatiul aerian a fost inchis temporar deasupra a doua aeroporturi ruse, cu toate sosirile si plecarile suspendate, din cauza a ceea ce agentia de presa rusa oficiala de presa RIA Novosti a spus ca au fost zboruri suspecte de drone, potrivit AFP, Reuters si EFE. Ministerul rus al Apararii a informat ca mijloacele de razboi electronic au dezactivat o drona in partea de vest a orasului pentru a impiedica “tentativa regimului de la Kiev…