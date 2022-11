Armata rusa a renunțat, in ultimele 3 luni, sa-și mai desfașoare trupele in așa-numitele unitați tactice la nivel de batalion („Battalion Tactical Group”, prescurtat, BTG-uri). Conceptul de BTG a reprezentat, in ultimii 10 ani, un element esențial din doctrina armatei ruse, se arata intr-o analiza publicata marți de ministerul britanic al Apararii. Serghei Șoigu, ministrul rus al Apararii, care se afla in aceasta funcție de exact 10 ani este cel care a aprobat acest concept.