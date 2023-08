Stiri pe aceeasi tema

- Și Armata merge la UNTOLD. Militari și tehnica aparținand Ministerului Apararii Naționale participa anul acesta la festivalul UNTOLD care se desfașoara, in perioada 3 – 6 august, in Parcul Central din Cluj-Napoca. ”Standul MApN va fi reprezentat de militari din Divizia 4 Infanterie „Gemina”, operatori…

- Azi-noapte s-a incheiat o noua ediție Untold, megafestivalul de la malul marii pentru care a avut anul acesta o audiența record. Trambițat drept cel mai sigur loc public de pe litoral avand in vedere miile de forțe de ordine (poliție, jandarmerie, ISU, Agenția Naționala Antidrog, Brigada de combatere…

- Militarii Brigazii 30 Garda "Mihai Viteazul" organizeaza marti, incepand cu ora 21.00, la Mormantul Eroului Necunoscut, din Parcul Carol I, o ceremonie de aprindere a 100 de candele, in semn de lumina si vesnica pretuire pentru acest simbol national.

- Luni, 15 mai, se retrag definitiv de data aceasta, dupa 66 de ani de serviciu credincios in slujba aviației militare si a Romaniei celebrul avion MIG 21. UPDATE VIDEO Pe pistele aerodromurilor militare din Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu”, Campia Turzii, cat și din Baza 86 Aeriana „Locotenent…

