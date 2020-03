Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Catalin Apostolescu a explicat, la Realitatea PLUS, ca e posibil sa vina acel moment in care romanii vor fi puși in corturi militare, pat langa pat, ”Situația poate deveni catastrofala și ne pregarim pentru ca, evident, spitalele vor fi depașite.Trebuie sa ințelegem ca și in epidemie, oamenii…

- Forte si mijloace apartinand Ministerului Apararii Nationale au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru instalarea a opt corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare din tara situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara…

- Declararea pandemiei de COVID-19 de catre OMS "nu schimba situatia" pentru omul de rand, ci pentru cei care se ocupa cu managementul pandemiei, a explicat managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Dupa ce CFR Cluj, campioana Romaniei, a cerut ca meciurile din Liga 1 sa fie oprite din cauza pandemiei de coronavirus, Razvan Burleanu a vorbit despre aceasta masura și a anunțat in ce situația va decide sa se anuleze toate evenimentele fotbalistice din Romania. „In acest moment, nu doar meciurile…

- Calin Popescu Tariceanu cere amanarea alegerilor locale, dupa ce epidemia de coronavirus pune stapanire pe Europa, iar cazurile de infectare din țara continua sa creasca, de la o zi la alta. Președintele ALDE a vorbit, la Romania TV, miercuri seara, despre un scenariu teribil, cu virusul care va…

- Un nou caz pozitiv de coronavirus a fost confirmat miercuri la o persoana de 71 de ani din Suceava, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Acesta este al saselea caz de COVID-19 confirmat in Romania.

- 22.369 de angajati din Republica Moldova isi pot ridica indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca pentru lunile precedente. Potrivit reprezentantilor CNAS, banii, in suma de 64,8 mln. lei, au fost deja transferati.