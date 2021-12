Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu,guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, a explicat astazi, in cadrul unei conferinte de presa care este motivul pentru care Ecaterina Teodoroiu a fost aleasa pentru bancnota de 20 de lei.Alegerea Ecaterinei Teodoroiu pentru bancnota de 20 de lei cu putere circulatorie a avut la baza…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dancu, afirma ca Armata romana este "cea mai avansata componenta de modernitate" din societatea romaneasca, acest lucru fiind, in opinia sa, datorat calitatii de membru NATO pe care o are Romania. "In acest moment, Armata romana este cea mai avansata componenta…

- Ministerul Apararii Naționale, prin Unitatea Militara 01836, a acordat companiei Aerostar Bacau un contract de furnizare piese de schimb si componente pentru avioanele F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Romane, urmand ca produsele solicitate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- „Ziua Armatei Romane ne amintește de fiecare data de importanța acestei instituții fundamentale pentru istoria noastra romaneasca, de pildele de eroism și jertfa nenumaraților ostași care nu au pregetat sa-și apere credința, neamul și țara chiar cu prețul vieții, atunci cand a fost nevoie”, subliniaza…

- In Bucuresti, de la ora 9.00, la Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Razboi Mondial (Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”) se va desfasura o ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori. De la ora 10.00, la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol…

- Forțele Aeriene Regale Canadiene care au publicat o inregistrare cu cateva din manevrele impresionante facute de cele doua avioane, a relatat HotNews . La Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, canadienii au 6 avioane de vanatoare CF-188 Hornet și 140 de militari, cu care ajuta…

- In perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2021, la Cluj Napoca, in BT Arena, Federatia Romana de Tenis de Masa organizeaza, in colaborare cu European Table Tennis Union (ETTU), intrecerile 2021 GAZPROM European Table Tennis Team Championships.

- Detasamentul Fortelor Aeriene Regale Canadiene, format din aproximativ 140 de militari (piloti si personal tehnic) si sase aeronave CF-188 Hornet, isi incepe misiunea de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing) sub comanda NATO in urmatoarele trei luni, in Romania, alaturi de militarii apartinand…