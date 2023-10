Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a acuzat vineri gruparea islamista palestiniana Hamas ca isi „duce razboiul din spitalele" din Fasia Gaza, pe care le utilizeaza pentru a-si camufla infrastructurile de comanda si planificare, si foloseste populatia civila drept „scut uman".

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata, la postul sau public de radio, ca a efectuat in cursul noptii o incursiune „relativ ampla” in Fasia Gaza pentru a ataca pozitii ale Hamas. Citește și: Scandalul legat de Padurea Trivale continua. Primarul Gentea, despre contestația prefectului: „Nu e decat…

- Surse din armata israeliana susțin ca Israelul a decis sa amane incursiunea in Fașia Gaza. Armata israeliana și-a intensificat in noaptea de marți spre miercuri bombardamentele asupra Fașiei Gaza și asupra unor tabere Hamas din Cisiordania.

- Lupta intr-una dintre cele mai populate zone ale lumii este una extrem de dificila. In timp ce trupele israeliene s-au adunat la granița cu Gaza, militanții Hamas sunt pregatiți cu o rețea subterana masiva și sofisticata, cunoscuta sub numele de „Metroul Gaza”. Cum folosesc teoriștii tunelurile și de…

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Armata israeliana spune ca orice ofensiva terestra trebuie sa fie precedata de o 'decizie politica'Armata israeliana spune ca asteapta o "decizie politica" inainte de a desfasura o ofensiva terestra in Fasia Gaza, pe care o bombardeaza fara incetare ca represalii la atacul sangeros al Hamas de acum…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.