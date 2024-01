Stiri pe aceeasi tema

- Militarii israelieni au reușit sa elibereze primul ostatic Hamas din Fașia Gaza. Ostaticul este o femeie-soldat din armata israeliana (IDF), au anunțat luni IDF și serviciul de securitate interna al Israelului, informeaza CNN.

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, in vreme ce avioanele și dronele au continuat sa bombardeze din aer țintele, pe masura ce ONU anunța ca situația civililor din Fașie este tot mai dificila. Ulterior, armata israeliana a anunțat un…

- Premierul nu a dat detalii in inregistrarea video, care ii arata pe infanteristi dand din cap afirmativ ca raspuns la intrebarea sa.Intr-un comunicat, armata israeliana a precizat ca fortele sale au fost desfasurate in intreaga tara, sporind pregatirea operationala pentru urmatoarele etape ale razboiului,…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Acum este „timpul pentru razboi”, a declarat șeful armatei israeliene, in timp ce Tsahal a continuat joi, 12 octombrie, sa desfașoare tancuri in apropierea Fașiei Gaza, in vederea pregatirii unei operațiuni terestre de amploare pentru „eradicarea” Hamas, care controleaza enclava palestiniana dens populata,…

- Razboi Israel – Hamas. Teroarea continua. Armata israeliana a lovit peste 200 de tinte in Gaza in cursul noptii si sustine ca a securizat granita in sud. Bilantul victimelor se apropie de 1700 de morti, 900 doar din Israel si aproape 800 in Gaza, cu mii de raniti de ambele tabere. Armata israeliana…

- Armata israeliana deține „controlul total” asupra comunitaților din sudul Israelului. Acestea au fost atacate de la inceputul ofensivei palestiniene a Hamas din Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar in cea de-a treia zi de lupte, potrivit agenției AFP. „Avem controlul total al comunitaților”,…