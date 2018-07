Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Teheran sunt hotarate "sa dejoace comploturile" Statelor Unite impotriva Iranului si vor oferi agentilor economici nationali "valuta necesara" pentru importuri si exporturi, a asigurat...

- Presedintele american Donald Trump si-a confirmat luni oficial vointa de a crea o a sasea ramura a fortelor armate americane, o "forta spatiala" (space force), care va fi independenta de aviatia militara, dar care mai trebuie sa fie autorizata de Congres, informeaza France Presse. "Ordon…

- Spania ramane unita dupa neasteptata schimbare de selectioner din ajunul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia si se dovedeste "mai puternica in adversitate", a avertizat, luni, coordonatorul de joc Isco, promitand sa joace cu "mai multa inima", miercuri, contra Iranului, la Kazan, informeaza AFP.…

- Teheranul a facut referire la propria experienta, mentionand retragerea Washingtonului din acordul nuclear. „Nu stim cu ce fel de persoana negociaza liderul nord-coreean. Nu este exclus ca Trump sa anuleze acordul chiar inainte sa ajunga acasa", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului…

- Sefii de state si de guverne europene au agreat ca vor continua sa sustina acordul "atat timp cat Iranul il va respecta" si ca vor incepe munca pentru protejarea companiilor europene afectate de decizia americana. Conform acesteia, in paralel, liderii europeni au asigurat ca vor raspunde…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a declarat, joi, ca Israelul a lovit aproape toata infrastructura Iranului din Siria in cadrul atacului lansat in urma cu cateva ore, avertizand Teheranul ca va suporta consecintele pentru actiunile impotriva Israelului, relateaza site-ul YnetNews.…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a avertizat luni impotriva riscului pe care il prezinta problema irlandeza asupra negocierilor cu Londra referitoare la Brexit, informeaza France Presse. "Cadrul acordului trebuie sa contina o solutie clara si operationala…

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…