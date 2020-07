Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, la Deva, ca toate institutiile cu atributii de control si verificare vor fi in teren, in contextul epidemiei de COVID-19, el aratand ca acei operatori economici care nu respecta regulile vor fi sanctionati, anunța AGERPRES.Ministrul…

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat anunta ca la nivelul ministerului s-au dispus controale "foarte serioase" cu privire la modul in care sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-Cov-2, decizia fiind luata in contextul in care se constata…

- Mai mult decat atat, minsitrul a solicitat Jandarmeriei sa retraga aceste puncte de vedere, explicand faptul ca este un documente de lucru initiat de parlamentari, cu unele propuneri tehnice ale jandarmeriei. "Aceste propuneri nu sunt asumate la nivelul Ministerul Afacerilor Interne și nici…

- MAI face bilanțul zilei de 1 Mai și vine cu vești bune pentru romani. Aproximativ 36.000 de polițiști, jandarmi pompieri și polițiști de frontiera, precum și polițiști locali și militari au fost in teren cu ocazia zilei de 1 Mai, anunța Ministerul Afacerilor Interne. Suplimentarea de forțe in teren…

