- Noi imagini cutremuratoare din Ucraina. O ambulanța care transporta civili grav raniți a fost lovita de un proiectil rusesc. Șoferul acesteia a murit, iar paramedicul a fost ranit, potrivit UATV din Kiev.

- Medicii dintr-o maternitate din Dnipro, oraș din estul Ucrainei, incearca cu disperare sa protejeze nou-nascuții. Cadrele medicale au dus copiii din secția de Terapie Intensiva intr-un adapost improvizat, in subsolul cladirii. In imaginile distribuite de New York Times se pot vedea bebeluși abia nascuți,…

- Trupere rusești au atacat Ucraina, astazi, dis-de-dimineața. Locuitorii sunt pur și simplu disperați, in stare de șoc, nevoiți sa iși lase casele, sa iși ia, majoritatea, doar actele și sa fuga cat mai repede. Doi soldați ruși au fost luați prizonieri de armata Ucrainei. Iata primele imagini cu cei…

- Imagini ingrozitoare surprinse pe strazile din Ucraina. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu primele victime ale bombardamentelor rusești.Potrivit poliției ucrainene, șase oameni au murit in atacul asupra unei unitați militare din Podilsk, in afara Odesei.

- Dupa ce Rusia a lansat primele atacuri asupra Ucrainei, Klaus Iohannis a avut facut primele declarații oficiale in care explica poziția Romaniei in cadrul razboiului. Președintele țarii a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat al Rusiei impotriva țarii vecine.

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Trupele Statelor Unite ale Americii care au fost mutate in Romania din Germania au ajuns in țara miercuri seara, a anunțat Ministerul roman al Apararii, și vor proteja flancul estic al NATO de eventualele repercusiuni ale crizei din Ucraina. Imagini cu blindatele americane venite in Romania Statele…