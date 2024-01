Armata americana a efectuat marti lovituri asupra Yemenului, vizand patru rachete ale rebelilor houthi care reprezentau o "amenintare iminenta" pentru nave comerciale si militare, conform declaratiilor unui oficial american, transmite AFP, citat de Agerpres.

Aceasta este a treia operatiune desfasurata in mai putin de o saptamana de Statele Unite impotriva rebelilor houthi, care vizeaza nave in largul coastei celei mai sarace tari din Peninsula Araba, in solidaritate, potrivit acestora, cu palestinienii din Gaza, un teritoriu bombardat si asediat de Israel, care este sustinut de Washington.