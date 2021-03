Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare se indreapta spre „dezastru” in Lombardia din cauza unui sistem de programari defectuos, in conditiile in care aceasta regiune din nordul Italiei este cea mai afectata de pandemia de coronavirus, au admis luni responsabili politici locali, relateaza Agerpres.

- Un nou lockdown a fost instituit incepand de luni in Italia, vizand peste 40 de milioane de locuitori, din cauza cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa. Cu exceptia insulei Sardinia, unde exista foarte putine restrictii, toate regiunile din Italia sunt supuse regulilor care se…

- ​Italia va testa, dupa modelul câtorva curse aeriene, și trenurile ”fara Covid” pe câteva rute dintre orașele mari, ideea fiind ca toți pasagerii, dar și angajații care deservesc trenul, vor fi testați înainte de plecare. Italia este în plin val trei al pandemiei…

- Acum un an, oraselul italian Codogno devenea epicentrul crizei COVID, care avea sa cuprinda Europa. Medicul care a tratat primul caz de COVID cu transmitere locala a povestit cosmarul trait in acele saptamani.

- Organizația Mondiala a Sanatații, biroul din Europa, a anunțat ca a fost demarata o inițiativa internaționala prin care sase tari est-europene vor primi sprijin pentru vaccinarea impotriva Covid-19. Uniunea Europeana ar urma sa ofere 40 de milioane de euro pentru dozele de vaccin, scrie digi24.ro .

- Reprezentantul OMS a subliniat ca, deși numarul noilor infectari și al deceselor a inregistrat o scadere in ultimele saptamani, cifrele sunt in continuare prea mari. ”Exista o linie subtire intre speranta unui vaccin si un fals sentiment de siguranta”, a adaugat acesta. Șeful OMS pentru Europa a recomandat…

- Italia urmeaza sa intreprinda actiuni in justitie impotriva Pfizer, din cauza intarzierilor in livrarile de vaccin anti-COVID. Demersurile vor incepe "in urmatoarele zile", a anuntat, marti seara, seful celulei de criza pentru pandemie, Domenico Arcuri, informeaza Agerpres, care citeaza AFP."Protectia…

- Laura Ghibu, medic roman stabilit in Suedia, a postat pe pagina sa de Facebook o metoda inedita prin care copiii pot ințelege beneficiile vaccinului anti-COVID. Totul a pornit dupa ce fiica ei de 12 ani, Astrid Ventimiglia, a intrebat-o cum functioneaza vaccinul anti-COVID.