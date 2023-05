Stiri pe aceeasi tema

- Arman Soldin, in varsta de 32 de ani, era coordonatorul video al Agenției France Press și a fost ucis intr-un atac cu rachete in estul Ucrainei. Acesta era insoțit de alți patru colegi care au scapat nevatamați. Intre timp, Adunarea Naționala a Franței a aprobat o moțiune prin care cere guvernului francez…

- Coordonatorul video al Agenției France Presse (AFP) in Ucraina, Arman Soldin, a fost ucis marti dupa-amiaza intr-un atac cu rachete rusești Grad in orașul Ceasov Iar din estul Ucrainei, potrivit jurnalistilor AFP care il insoteau, scrie Agerpres.Bombardamentul a avut loc in jurul orei locale 16:30 in…

- Criza legata de cerealele ieftine din Ucraina și sprijinul economic insuficient din partea Uniunii Europene ar putea genera o creștere a antipatiei fața de UE și chiar un Roexit, susține Cozmin Gușa. „Uniunea Europeana a fost complicele companiilor americane care și-au facut profitul in toata Europa,…

- O țara europeana, care a facut parte din Uniunea Sovietica, iar in prezent este membra a NATO si a Uniunii Europene, a lansat o moneda comemorativa de 2 euro cu ”Slava Ukraini”. Monedele comemorative de 2 euro se numara printre cele mai populare prin colecționarii de profil din Europa. In cazul de fața,…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a lansat un atac la adresa statelor occidentale pentru faptul ca nu au avut o strategie coerenta pentru a contracara acțiunile Rusiei in Marea Neagra. Acesta a intervenit online la Conferinta privind securitatea regiunii Marii Negre, care are loc la Bucuresti,…

- In Scrisoarea pastorala de Paști, Arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic Aurel Perca ne indeamna sa-i cerem Domnului inviat ”pace in Ucraina, in Europa, in lume”. ”Cu cea mai mare umilinta, ingenunchind in fata Domnului nostru Inviat, ii cerem ca pacea sa locuiasca din nou in inimile noastre umane,…

- Polonia vrea sa-și protejeze frontierele sale. De la inceputul conflictului in Ucraina, numarul recruților a crescut foarte mult in cadrul armatei poloneze, scrie Le Point. Dupa doua luni de la invazia rusa, Polonia a lansat o campanie numita ”Devin soldat al Poloniei”. Datorita acestei campanii, care…

- 22 de artiști canta pentru pace de Ziua Mondiala a Radioului De un an, radiourile din intreaga Europa transmit știrile razboiului. De un an asistam neputincioși la drama care se consuma la granița Romaniei. Razboiul poate lua vieți, dar nu poate ucide speranța, nici solidaritatea. De Ziua Mondiala a…