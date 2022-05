Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat ca forțele sale au exersat ieri lovituri simulate cu rachete cu capacitate nucleara in enclava Kaliningrad, situata intre Polonia și Lituania de-a lungul coastei baltice, scrie The Guardian.

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri imagini cu lansarea unei rachete balistice intercontinentale „Sarmat”, cunoscut sub denumirea de „Satan 2”. Lansarea a fost facuta de pe cosmodromul „Plesețk” și potrivit autoritaților ruse a fost „un succes”. Este primul test efectuat de Rusia cu o astfel…

- Dupa ce aproape au fost ținuți ostatici de catre trupele rusești timp de mai bine de trei saptamani, 64 de angajați blocați la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, au putut sa plece. Cei 64 de angajați care au putut pleca de la Centrala de la Cernobil au fost inlocuiți de 46 de…

- Ucraina va obtine o victorie clara in razboiul cu Rusia, iar consecintele acestei victorii se vor simti in intreaga lume. Aceasta prognoza a fost facuta de filozoful si economistul american, profesor la Universitatea Stanford, Francis Fukuyama.

- „Pentru patriarhul Kirill, obedient la comenzile cenzorilor ruși, in Ucraina nu exista «razboi»”, semnaleaza portalul EUObserver. Patriarhul rus e „expus la acuzații de complicitate la crime de razboi, crime impotriva umanitații și genocid”, intrucat „propagandiștii influenți pot avea un impact real”,…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE Rusia va introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru…

- Rusia a folosit o arma termobarica luni in atacul sau asupra Ucrainei, potrivit ambasadoarei ucrainene in SUA, Oksana Markarova."Au folosit o bomba cu vid astazi, care este de fapt interzisa de Convenția de la Geneva", a spus ea, citata de corespondentul Reuters Phil Stewart. Potrivit unor surse, arma…

- Președintele Consiliului de Stat al Italiei, Franco Frattini, a acordat un interviu agenției rusesti de presa Ria Novosti, cu privire la relatiile dintre Rusia si NATO si criza din Ucraina. Acesta a spus ca nu crede ca Putin se gandește la o invazie militara a Ucrainei.