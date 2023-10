Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al cincilea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, va aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice, de la cei mai indrazneți concurenți, invitați speciali unul și unul și pana la cele mai neasteptate numere de umor.

- Loreta Nicolai a fost una dintre concurentele controversate din ediția cu numarul patru iUmor. Atat numarul sau, cat și gesturile pe care le-a facut in timpul jurizarii au reușit sa scoata ce e mai rau din Cosmin Natanticu și Cheloo, care și-a dat șapca jos de frustrare. Iata ce s-a intamplat acolo!

- Cel de-al patrulea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, ii va aduce in fața telespectatorilor pe Johnny și Bolo, doi artiști de la Circul Metropolitan, care ii vor cuceri pe toti cei prezenti pe platoul de filmare.

- Cel de-al treilea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY, aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice. Comedianta Hannah Becker are 29 de ani și face spectacol pe scena iUmor, in ediția urmatoare. Jurații…

- Doru Octavian Dumitru, una dintre cele mai importante figuri din comedia romaneasca, revine pe scena iUmor, in cadrul celei de-a doua ediții a celui mai nou sezon al show-ului de umor de la Antena 1, care va fi difuzata sambata aceasta, de la 20:00.Invitat special al editiei, artistul, considerat regele…

- Cel mai nou sezon iUmor incepe pe 16 septembrie și va fi difuzat sambata, de la 20:00, la Antena 1, inca dinainte ca jurații sa ajunga pe scena show-ului, pentru ca, sub observația prezentatorilor, vor fi implicati in diferite jocuri cu miza importanta.Este vorba despre un joker ce poate influenta soarta…

- Nelu Cortea a incheiat colaborarea cu „iUmor” dupa doar un sezon. Caștigatorul „America Express - Drumul Aurului” iși dorește sa continue cu televiziunea.Dupa doar un sezon, Nelu Cortea nu va mai aparea la masa juriului de la „iUmor”. Contractul comediantului cu Antena 1 s-a incheiat in aceasta vara,…