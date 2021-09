ARIR invită piața de capital să contribuie la revizuirea metodologiei VEKTOR pentru evaluarea comunicării companiilor listate începând cu 2022 Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) va revizui metodologia VEKTOR pentru companiile listate, impreuna cu parțile interesate din piața de capital locala și internaționala, se arata intr-un comunicat de presa. O revizuire a metodologiei este necesara in al treilea an de implementare avand in vedere atingerea numarului critic de companii cu note peste 9 din 10. Criteriile in baza carora va fi calculat indicatorul VEKTOR din 2022 vor fi actualizate pentru a urma progresul emitenților din ultimii doi ani, in linie cu cele mai bune practici internaționale in comunicarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

