- Executia bugetului general consolidat pe anul 2021 s-a incheiat cu un deficit de 80 de miliarde de lei (6,72% din PIB) in scadere fata de deficitul de 101,8 miliarde lei (9,61% din PIB) inregistrat in anul 2020, a anuntat vineri Ministerul de Finante, conform news.ro. "Executia bugetului general…

- Execuția bugetului general consolidat pe cele unsprezece luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 55,98 mld lei (4,70% din PIB) in scadere fața de deficitul de 84,05 mld lei (7,94% din PIB) inregistrat la aceeasi perioada a anului 2020, anunța Ministerul Finanțelor.

- Rectificarea negativa anuntata de Nicusor Dan este menita sa scada bugetul Capitalei in asa fel incat sa dea impresia ca primarul general si-a atins tintele pe care le-a anuntat in prima jumatate a acestui an, afirma USR intr-un comunicat de presa. USR nu este de partea lui Nicușor Dan Uniunea Salvati…

