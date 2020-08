Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele trei autoportrete ale pictorului Rembrandt aflate in posesia unor colectionari privati a fost vandut cu 14,5 milioane de lire sterline la o licitatie organizata de casa Sotheby's, marti, la Londra, informeaza AFP. Opera de arta era estimata la un pret cuprins intre 12 milioane si…

- Elton John a starnit furia fostei sale soții. Renate Blauel spune ca artistul a incalcat termenii ințelegerii de divorț și ii cere sa plateasca 3 milioane de lire sterline, drept daune. Mai mult, Blauel vrea și ordin de restricție.

- Sarandos, in varsta de 55 de ani, care s-a alaturat companiei in 2000, va contiua sa ocupe functia de Chief Content Officer (CCO) si a fost ales sa faca parte si din comitetul director al Netflix. „Ted a fost partenerul meu timp de decenii”, a spus Hastings in anuntul numirii lui. „Aceasta schimbare…

- Județul nostru a fost sub numeroase avertizari de cod galben, portocaliu și roșu de ploi și inundații. Pentru pagubele produse, Guvernul aloca peste 20 de milioane lei ajutor. Totuși, prefectul a anunțat și controale la proiectele derulate prin PNDL. De vina pentru inundații ar fi nu doar natura, ci…

- Ziarul Unirea Aiud: Inca un contract cu finanțare europeana in valoare totala de peste 2.6 milioane lei. Ce se va dezvolta cu acești bani Intr-o postare pe pagina instituției de pe o rețea de socializare, reprezentanții primariei municipiului Aiud au spus ca a fost semnat inca un contract cu finanțare…

- Conacul va fi supravegheat permanent de doi paznici. Decizia de a securiza casa a venit in urma unui incident petrecut pe 12 mai, cand doi barbati au intrat pe proprietatea fostului sportiv si au furat mai multe obiecte, printre care ceasuri si bijuterii scumpe. Printre palnurile de securizare,…

- In clasamentul celebritatilor cel mai bine platite, West, cu 170 de milioane de dolari, se afla dupa Kylie Jenner (590 de milioane de dolari), iar urmatorul artist din lista este Elton John, pe locul al 13-lea, cu 81 de milioane de dolari. Ariana Grande ocupa locul al treilea intre artisti, cu 72 de…

- "Nu cred ca va fi aproape de cinci milioane de lire sterline. Probabil ca ar valora mai aproape de doua milioane de lire sterline sau chiar mai putin. Cu siguranta are potential si a aratat sclipiri cand a fost aici", a declarta Ferguson, potrivit Edingburgh News. Ferguson, 42 de ani, a evoluat in cariera…