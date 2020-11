Ariana Grande este de neoprit! Albumul “positions” debuteaza pe prima pozitie in topul Billboard 200! Este clar faptul ca Ariana Grande este una dintre cele mai de succes artiste din lume. Cel mai recent material discografic al artistei ii reconfirma acest statut. “positions” debuteaza pe primul loc in topul albumelor din clasamentul Billboard 200. Prin aceasta noua reusita, Ariana stabileste un nou record in muzica internationala, ca fiind singura artista cu trei albume care ajung pe locul 1, in doi ani si aproape trei luni. “positions” este al cincilea album al Arianei care ajunge pe primul loc in Billboard 200. In urma cu o saptamana si single-ul omonim a ajuns pe prima pozitie in topul Billboard… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

