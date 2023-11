Arhitectura și matematica exploatării “naturii” de Octavian Badescu De la bun inceput trebuie mentionate sau reamintite cateva notiuni economice de baza. Factorii primari de productie sunt “timpul oamenilor” si “resursele naturale”, “capitalul” nefind altceva decat ceea ce a ramas neconsumat pe lume din timpul consumat in trecut si din natura transformata in respectivul timp. Iar banii sunt doar o reprezentare a acestor 3 factori de productie, o reprezentare a resurselor ramase neconsumate, a “capitalului” de natura bruta si a capitalului propriu-zis, acestea urmand a fi “consumate” de catre oameni, pe masura trecerii timpului lor. Prin urmare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

