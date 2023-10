de Octavian Badescu Stie cineva dintre noi care este suma exacta care se duce in total la bugetul central, la cel local, la fondurile de asigurari de stat si la companiile de stat? Adica stie cineva cu cat contribuie romanii, sub o forma sau alta, la stat, in diferitele sale pungi? Cautati pe internet sau analizati bugetele si va sigur ca nu va va fi usor sa aflati. Va fi aproape imposibil. Mai mult decat atat – pot pune pariu ca nici ministrul de finante nu stie. Nici eu nu stiu cu exactitate, insa am incercat sa aproximez cat mai bine – cat pleaca de la contribuabili, cine decide pe acesti bani…