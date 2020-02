Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD – ista a Consiliului Județean Salaj persista in abuzuri cand vine vorba de distribuirea fondurilor catre primariile din județ. In batjocura oricarei logici administrativ – financiare și a bunului simț politic, din pixul lui Tiberiu Marc au plecat bani catre administrațiile locale “prietene”,…

- Arhitectul-sef al Primariei Sectorului 1, Olivia Ciobanu, face eforturi impreuna cu o echipa de specialisti pentru a implementa Planul Urbanistic Zonal – Coordonator Sector 1. Adversarii P.U.Z. incearca sa blocheze proiectul lasand astfel cetatenii Sectorului 1 de numeroasele beneficii pe care le-ar…

- Un centru specializat destinat minorilor care comit infractiuni va fi infiintat la Braila, masura fiind dispusa in contextul in care in ultima perioada in municipiu s-au inregistrat numeroase cazuri de violenta juvenila.

- Aproape 190 de petarde au fost depistate, vineri, de jandarmi asupra a cinci minori din Bistrița. Doi dintre aceștia le-au explodat in curtea unei școli din municipiu. Doi dintre minori, in varsta de 14 ani, au fost descoperiți in curtea unei școli din municipiu, unde au explodat mai multe petarde.…

- Treceri de pietoni 3D, Baie comunala sociala și o statuie a “arhitectului” Zalaului, Szikszai Lajos, sunt trei dintre cele mai importante șase proiecte ce vor fi construite in municipiu grație proiectului de participare bugetativa. La sfarșitul acestei saptamani s-a incheiat ultima etapa din cadrul…

- Autoritațile locale din comuna Șamșud au inaugurat, zilele trecute, bustul lui Szikszai Lajos, vice-comite al comitatului Salaj, om politic, ”arhitectul” judetului si al orasului Zalau la sfarsitul secolului XIX. La eveniment au luat parte autoritațile locale din Șamșud, dar și autoritați publice și…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica a precizat ca majorarea va fi suportata in integralitate de autoritatile locale. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/11/29-nov-rdj-20-M-Chirica-1-gigacalorie.mp3 Reprezentantul Grupului consilierilor locali liberali, Razvan Timofciuc a declarat ca…

- Care este conceptul care sta la baza proiectului de extindere a ansamblului Palas si cel prevazut in zona Sf. Andrei? Mai tineti minte cum arata zona din spatele Palatului Culturii inainte de a fi construit Palas? Eu am numit-o „periferie interna" a Iasilor. Era un strand partial abandonat, chiar langa…