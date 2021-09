Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Husilor, Ignatie, a transmis, sambata, in deschiderea celei de-a treia editii a Intalnirii Tinerilor Ortodocsi, ca trebuie primite cu sufletul deschis toate darurile de la Dumnezeu. “Sa-i putem iubi si respecta pe cei de langa noi, sa putem avea grija de viata noastra, fara a o manji prin…

- „A crede in Hristos inseamna a te simti responsabil in toate, pentru toate si pentru toti”, spunea adesea Patriarhul Teoctist de la a carui trecere in vesnicie se implinesc vineri 14 ani. El sublinia ca a crede in Hristos „inseamna a fi gata de a marturisi, in orice imprejurari, pentru adevar,…

- Mitropolitul Ioan al Banatului a prezidat liturghia oficiata duminica la hramul Manastirii Sfanta Ana – Orsova, jud. Mehedinti. In predica sa, ierarhul a explicat de ce sunt intregi la minte cei care il urmeaza pe Hristos. „Cei doi demonizati, dupa ce au fost eliberati, stateau la picioarele…

- „Poporul nostru este un neam de sfinti, un popor care, desi a fost rastignit de mai multe ori in istoria sa, a inviat de fiecare data datorita rugaciunilor sfintilor – pentru ca sfintii sunt rugatori la Dumnezeu pentru neamul lor”, a transmis Inaltpreasfintitul Parinte Ioachim in mesajul prilejuit…

- Calendar Ortodox 1 iulie 2021. Astazi, creștin ortodocșii ii praznuesc pe Sfantul Leontie de la Radauți, Sfantul Cosma și Sfantul Damian, unii dintre cei mai cunoscuți tamaduitori de boli și doctori fara de arginți. Ce rugaciune trebuie sa rostim astazi? Calendar Ortodox 1 iulie 2021. Cei…

- Biserica nu este constituita printr-o intelegere omeneasca, ci ea este extinderea vietii lui Hristos in umanitate, in cei care cred in El, se boteaza in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh si implinesc in viata lor voia lui Dumnezeu prin conlucrare cu harul Duhului Sfant, a afirmat Patriarhul…

- OrtodoxeSf. Mc. Manuil, Savel, Ismail, Inochentie si FelixGreco-catoliceSf. m. Manuel, Sabel si IsmaelRomano-catoliceSs. Nicandru si Marcian, m.Sfintii Mucenici Manuil, Savel si Ismail sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 17 iunie.Acesti trei sfinti mucenici au fost frati, patria lor fiind…

